Названа российская цена на новый Mercedes-AMG G 63

Компания Mercedes-Benz назвала цену «заряженной» AMG-версии внедорожника G-Class. Топовая модификация модели оценена в 12 450 000 рублей. Это на 3,5 миллиона дороже 422-сильной версии G 500 и на 850 000 рублей дороже старого G 63. Об этом сообщает издание Motor.

Внедорожник Mercedes-AMG G 63 оснащается четырехлитровым битурбомотором V8, его отдача составляет 585 лошадиных сил и 850 ньютон-метров крутящего момента. Агрегат работает вместе с девятидиапазонным «автоматом».

Автомобиль с нуля до 100 километров в час разгоняется за 4,5 секунды. Максимальная скорость составляет 220 километров в час. С опциональным спорт-пакетом AMG Driver's Package она увеличивается до 240 километров в час.

В перечень базового оснащения G 63 входят отделка салона автомобиля черной кожей наппа, фоновая подсветка салона, трехзонный климат-контроль, спортивный руль, тормозные суппорты AMG красного цвета и светодиодные фары.

Для внедорожника можно дополнительно заказать 22-дюймовые колесные диски, пакет активных мультиконтурных сидений и пакет вспомогательных систем безопасности.