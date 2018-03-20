В жилом доме в Мурманске взорвался газ: обрушились три этажа
На место ЧП прибыли машины скорой помощи и специальных служб.
Фото: Вечерний Мурманск/ РЕГИНФО 51/ ВКонтакте
Видео: Константин Лобов/ ВКонтакте
Взрыв газа произошел днем 20 марта в одном из жилых домов в Мурманске. В результате происшествия обрушились перекрытия 3-го, 4-го и 5-го этажей.
Как сообщает ГУ МЧС по Мурманской области, на место ЧП прибыли машины скорой помощи и специальных служб.
«Причины устанавливаются. Дальнейшая информация уточняется», – добавили в спасательном ведомстве.
Информации о пострадавших в результате происшествия пока нет.