Под Пермью построят три древних города
Три древних города построят летом под Пермью для съемок художественного фильма «Сердце Пармы», основанного на одноименном историческом романе российского писателя Алексея Иванова. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Пермского края.
Режиссером фильма станет Антон Мегердичев, снявший спортивную драму «Движение вверх».
«С завтрашнего дня я начну ездить по объектам, где мы будем строить декорации – планируем строить несколько городов, а что-то будет дорисовано компьютерной графикой», – рассказал Мегердичев.
В съемках фильма будут участвовать как профессиональные актеры, так и жители края. По завершении съемок декорации станут туристическим объектом Прикамья, заявил губернатор Пермского края Максим Решетников.
«Мы договорились с коллегами, что после съемок этот объект будет использоваться как историко-туристический объект для пермяков и гостей края», – сказал Решетников.
«Сердце Пармы» – исторический роман о покорении Перми Великой Москвой в XV веке. Алексей Иванов написал его в 2003 году, и с тех пор произведение выдержало несколько переизданий.