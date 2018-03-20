Российские дипломаты покинули посольство в Великобритании под «Прощание славянки»

Двадцать три российских дипломата покинули посольство в Великобритании под звуки марша «Прощание славянки». Журналисты сняли, как с территории выезжают машины сотрудников и микроавтобусы с вещами.

Из здания дипмиссии они направились в аэропорт, откуда спецбортом вылетят в Москву. После высылки части сотрудников дипмиссии российское посольство опустело больше чем на треть.

Поводом для объявления Лондоном персонами нон грата 23 дипломатов РФ стало отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские власти считают, что за покушением стоит Россия. Доказательств Лондон не предъявляет, а Москва свою причастность категорически отвергает.

После демарша Великобритании Россия предприняла ответные меры и приняла решение о высылке из страны 23 британских дипломатов. Они покинут Россию до конца недели.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя происходящее, призвал Лондон «не зарываться» и отвечать за свои слова. Он напомнил, что Москва всегда заявляла об открытости двустороннему сотрудничеству по делу Сергея Скрипаля.