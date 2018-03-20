МИД РФ потребовал от Британии объяснений о дальнейших действиях по делу Скрипаля

Москва ожидает от Лондона скорейших объяснений о дальнейших действиях британских властей по делу об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Что бы ни говорили официальные лица Великобритании, именно они должны объясняться перед нами, а не мы перед ними. Именно они. И мы ожидаем скорейших объяснений от Лондона о том, что произошло и как они собираются выбираться из этой ситуации», – сказал представитель российского внешнеполитического ведомства.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском городе Солсбери. Они до сих пор находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжелое.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипалей якобы может быть причастна Россия.

«У России были возможность и, я полагаю, мотив и намерение, и это часть модели поведения России в Европе, которую мы наблюдаем. Это произошло в Великобритании, это могло произойти в другой стране», – сказал Мэй.

При этом какими мотивами якобы руководствовалась Россия, британский премьер не уточнила.

Эксперты полагают, что дело Скрипаля – это очередной виток усиления давления со стороны политиков Запада на Россию. Что дальше предпримет Лондон и каковы будут ответные меры Москвы? Все это обсудят гости ток-шоу «Особая статья». Не пропустите 20 марта в 21:35 на телеканале «Звезда».