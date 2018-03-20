Дуров ответил на угрозы Роскомнадзора заблокировать Telegram

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров отреагировал на предупреждение Роскомнадзора о возможной блокировке сервиса через 15 дней. Свое мнение он опубликовал на личной странице в Twitter.

«Угрозы заблокировать Telegram, если он не выдаcт личные данные пользователей, не принесут результата. Telegram будет стоять на стороне свободы и неприкосновенности личной жизни», – написал Дуров.

Верховный суд 20 марта отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ о предоставлении спецслужбам ключей для расшифровки сообщений в мессенджере. После этого Роскомнадзор уведомил компанию Дурова о необходимости предоставить спецслужбам страны информацию, которая требуется для декодирования сообщений.

В случае если компания не предоставит эти ключи спецслужбам в течение 15 дней, Роскомнадзор заблокирует доступ к мессенджеру.

В руководстве Telegram заявили, что, несмотря на решение суда и предписание Роскомнадзора, передавать ФСБ ключи для дешифровки не намерены.