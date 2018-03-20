Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Бермудский прямоугольник»: за какую парту нужно сесть, чтобы не спросили на уроке

Александра Арсентьева
16:23 20.03.2018
Школьная аномалия была обнаружена во время использования в учебном процессе методики, разработанной специалистами Высшей школы экономики.
«Бермудский прямоугольник»: за какую парту нужно сесть, чтобы не спросили на уроке
Фото: pixabay.com

Учителя гимназии № 210 в Екатеринбурге, которая носит название «Корифей», открыли «Бермудский прямоугольник», который поможет ученику «спрятаться» от преподавателя. Всегда считалось, что спастись от глаза учителя можно только на камчатке – за последние парты обычно садились двоечники. Последние научные исследования, которые были проведены в «Корифее», опровергают эту теорию.

Школьная аномалия была обнаружена во время использования в учебном процессе методики, разработанной специалистами Высшей школы экономики. Суть ее заключается в том, что учителя приходят на уроки друг друга и наблюдают за ходом занятия по специальной схеме. В том числе они смотрят и на то, как распределяется внимание учителя между учениками.

«Я сижу на уроке у коллеги, передо мной план класса, и я галочкой отмечаю каждое обращение учителя к ученику. В итоге вырисовывается схема: у кого из учеников получилось больше галочек, к тем учитель чаще обращался. Цель взаимных посещений – сделать так, чтобы учитель обратил внимание на зоны, которые выпадают из его поля зрения, чтобы внимание учителя было распределено равномерно», – цитирует учителя английского языка Артема Мамылина сайт «Комсомольской правды».

Также учителя гимназии пришли к выводу, что в классе, где столы стоят в четыре ряда по четыре парты, меньше всего спрашивают учеников, которые сидят на второй и третьей партах второго, третьего и четвертого рядов.

«Выяснилось, что и в других помещениях именно на учеников, которые сидят за этими партами, учителя обращают меньше всего внимания. Причем уроки могут быть разными, учителя – разными, аудитории тоже, а правило "Бермудского прямоугольника" все равно действует!» – сказал учитель английского языка.

«Даже если парты расставлены по-другому, все равно почти в центре, но со смещением от окна на один ряд существует особая зона», – добавил он.

Одна из версий, выдвинуых в «Корифее», состоит в том, что немногие учителя следят за распределением ученической активности во время урока. За первыми партами обычно сидят отличники. И взгляд учителя будто проскакивает между ними. Получается, что перед ним весь урок лица тех, кто сидит за вторыми и третьими партами. Поэтому учителю кажется, что этих учеников уже спрашивали, потому что они примелькались.

Данное открытие прокомментировала ведущий сотрудник Института образования ВШЭ Марина Пинская.

«Возможно, существование "Бермудского прямоугольника" обусловлено тем, что учитель не обращает внимания на детей, которые, по его мнению, не ответят. И он не хочет тратить на них время», – высказала она свое мнение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Венгрию возмутили планы Украины разместить военных в Закарпатье
Дата20.03.2018, 11:02
Венгрию возмутили планы Украины разместить военных в Закарпатье
Величие и сила: самые зрелищные кадры подводного флота России
Дата20.03.2018, 09:16
Величие и сила: самые зрелищные кадры подводного флота России
Футболисты сборной России представили новую гостевую форму
Дата20.03.2018, 14:07
Футболисты сборной России представили новую гостевую форму
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Дата16.03.2018, 13:39
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Российские пилоты установили девять мировых рекордов на самолете Як-130
Дата20.03.2018, 16:34
Российские пилоты установили девять мировых рекордов на самолете Як-130
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
Дата13.03.2018, 12:48
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
16:44 В стране и мире
Видео
МИД РФ потребовал от Британии объяснений о дальнейших действиях по делу Скрипаля
16:32 В стране и мире
Дуров ответил на угрозы Роскомнадзора заблокировать Telegram
15:42 В стране и мире
Видео
Бабах: Савченко напугала депутатов «взрывом» Рады
15:10 В стране и мире
Видео
Сокамерник Скрипаля рассказал, чем занимался экс-полковник ГРУ в колонии
13:30 В стране и мире
Видео
В Кремле ответили на отказ Трампа поздравить Путина с переизбранием
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
На пляж в США выбросило «Лох-несское чудовище»: видео Видео
На пляж в США выбросило «Лох-несское чудовище»: видео
Боец ММА нокаутировал сам себя: видео Видео
Боец ММА нокаутировал сам себя: видео
Российскую модель, сломавшую позвоночник при побеге от маньяка в Дубае, арестовали
Российскую модель, сломавшую позвоночник при побеге от маньяка в Дубае, арестовали
Конфуз в прямом эфире: сотрудница BBC рассмешила зрителей утренней передачи Видео
Конфуз в прямом эфире: сотрудница BBC рассмешила зрителей утренней передачи
Загадочная лестница была найдена в Антарктиде
Загадочная лестница была найдена в Антарктиде
Пропавший малайзийский Boeing «нашли» на Google Earth Видео
Пропавший малайзийский Boeing «нашли» на Google Earth
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.