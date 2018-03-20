«Бермудский прямоугольник»: за какую парту нужно сесть, чтобы не спросили на уроке

Учителя гимназии № 210 в Екатеринбурге, которая носит название «Корифей», открыли «Бермудский прямоугольник», который поможет ученику «спрятаться» от преподавателя. Всегда считалось, что спастись от глаза учителя можно только на камчатке – за последние парты обычно садились двоечники. Последние научные исследования, которые были проведены в «Корифее», опровергают эту теорию.

Школьная аномалия была обнаружена во время использования в учебном процессе методики, разработанной специалистами Высшей школы экономики. Суть ее заключается в том, что учителя приходят на уроки друг друга и наблюдают за ходом занятия по специальной схеме. В том числе они смотрят и на то, как распределяется внимание учителя между учениками.

«Я сижу на уроке у коллеги, передо мной план класса, и я галочкой отмечаю каждое обращение учителя к ученику. В итоге вырисовывается схема: у кого из учеников получилось больше галочек, к тем учитель чаще обращался. Цель взаимных посещений – сделать так, чтобы учитель обратил внимание на зоны, которые выпадают из его поля зрения, чтобы внимание учителя было распределено равномерно», – цитирует учителя английского языка Артема Мамылина сайт «Комсомольской правды».

Также учителя гимназии пришли к выводу, что в классе, где столы стоят в четыре ряда по четыре парты, меньше всего спрашивают учеников, которые сидят на второй и третьей партах второго, третьего и четвертого рядов.

«Выяснилось, что и в других помещениях именно на учеников, которые сидят за этими партами, учителя обращают меньше всего внимания. Причем уроки могут быть разными, учителя – разными, аудитории тоже, а правило "Бермудского прямоугольника" все равно действует!» – сказал учитель английского языка.

«Даже если парты расставлены по-другому, все равно почти в центре, но со смещением от окна на один ряд существует особая зона», – добавил он.

Одна из версий, выдвинуых в «Корифее», состоит в том, что немногие учителя следят за распределением ученической активности во время урока. За первыми партами обычно сидят отличники. И взгляд учителя будто проскакивает между ними. Получается, что перед ним весь урок лица тех, кто сидит за вторыми и третьими партами. Поэтому учителю кажется, что этих учеников уже спрашивали, потому что они примелькались.

Данное открытие прокомментировала ведущий сотрудник Института образования ВШЭ Марина Пинская.