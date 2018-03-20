Стало известно о состоянии иркутской модели, спрыгнувшей от маньяка с 6-го этажа в Дубае

Подруга модели из Иркутска Екатерины Стецюк, серьезно травмировавшейся при попытке спастись от маньяка в Дубае, дала комментарий британскому The Sun, в котором рассказала о самочувствии пострадавшей.

«Для того чтобы выжить, ей пришлось спрыгнуть в 6-го этажа. У нее сломан позвоночник, а некоторые из позвонков полностью раздавлены», – цитирует Ирину Гроссман издание.

По словам девушки, ее подруга действительно «чудом выжила».

«Она не может ходить и вообще двигаться самостоятельно, но врачи дают хорошие прогнозы, так как ее спинной мозг не поврежден», – комментирует ситуацию Ирина Гроссман.

Теперь Екатерине предстоит пройти курс долгой и очень дорогой реабилитации. Ее родственники уже начали сбор средств на лечение модели.

Сама пострадавшая записала видео из больничной палаты, чтобы успокоить свою маму и всех тех, кто за нее переживает.

«Моя операция была перенесена. Посмотрим, как все сложится. Со мной все хорошо, мамочка. Я люблю тебя», – передает Екатерина в своем видеообращении.

Напомним, иркутская модель Екатерина Стецюк получила травму позвоночника, когда спасалась от напавшего на нее мужчины. При этом местная полиция приняла решение об аресте именно россиянки, а не преследовавшего ее маньяка.