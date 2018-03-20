В американской школе открыли стрельбу: множество людей пострадали

В школе Great Mills в американском Мэриленде открыли стрельбу по людям. Об инциденте сообщает местное издание Baltimore Sun со ссылкой на полицию штата.

В настоящее время место ЧП оцеплено. В правоохранительных органах обратились к родителям учеников с просьбой не приводить детей в школу.

Кто именно открыл стрельбу и сколько всего участников конфликта, пока не ясно.

В соцсетях сообщают о большом количестве раненых в результате произошедшего. По неподтвержденной пока информации, один человек убит.