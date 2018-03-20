Бабах: Савченко напугала депутатов «взрывом» Рады

В Сети набирает популярность видеоролик, где депутат Надежда Савченко сначала стоит на фоне сессионного зала Верховной рады, а потом говорит: «Бабах! Що, всралися?».

Как заявила пресс-секретарь депутата Татьяна Проторченко, данный ролик нельзя трактовать как угрозу.

«Дети играются пистолетами – это угроза или нет? Не надо искать дополнительный смысл там, где его нет. Весь смысл показан таким, каким он есть», – заявила Проторченко изданию InfoResist.

Она также добавила, что все происходящее в Верховной раде абсурдно.

«То, как люди себя ведут. Они оторвались от земли», – добавила Проторченко.

На прошлой неделе генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сказал, что у следствия есть «неопровержимые доказательства», что депутат собиралась устроить в здании парламента теракт. Он уже внес в Верховную раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности.

В ответ на это депутат сказала, что на Украине «только ленивый не думал взорвать администрацию президента или парламент».

Также ряд СМИ в этот день сообщили, что Савченко якобы пришла на парламентскую сессию с гранатами и оружием, из-за чего ее вывели из зала. В Управлении государственной охраны Украины эту информацию не подтвердили, потому что обыскивать депутатов не разрешается.

Как заявила сама Савченко, у нее есть наградной пистолет, и она имеет право носить его.