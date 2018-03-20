Я впервые видел очереди на избирательном участке – немецкий наблюдатель о выборах в Крыму

Политический деятель из Германии Андреас Маурер посетил Крым и побывал в качестве наблюдателя на выборах президента России. В эфире ток-шоу «Особая статья» он рассказал, как проходило голосование.

В первую очередь эксперт опроверг сообщения некоторых западных журналистов о якобы недопуске ряда наблюдателей к выборам.

«Это все фейки. Я заполнил анкету, эта анкета была предоставлена в ЦИК, там обработана, я получил приглашение. Мы приехали, никаких проблем у нас не было и не могло быть», – сказал Маурер.

Политический деятель посетил Крым вместе с журналистом одного из немецких изданий. Сотруднику СМИ удалось взять комментарии у местных жителей и в целом оценить ситуацию в регионе и отношение крымчан к воссоединению с РФ. Но больше всего представителей Германии удивили большие очереди в избирательные участки.

«Меня сопровождал журналист. Мы были в Севастополе на избирательном участке № 99. Я впервые в своей жизни увидел очереди на избирательном участке. Я посетил избирательные участки № 100 и № 101, люди шли на выборы, голосовали. Мой журналист увидел все своими глазами, он сам общался с людьми, нам были предоставлены все возможности, на все вопросы мы получали ответы», – признался эксперт.

Выборы президента России прошли в воскресенье, 18 марта. По итогам обработки 99,94% протоколов действующий президент набрал 76,68% голосов.

Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.