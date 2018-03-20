Ространснадзор приостановил полеты Ан-148 и всех бортов «Саратовских авиалиний»

Эксплуатация всех самолетов Ан-148 всеми без исключения российскими авиакомпаниями приостановлена по решению Ространснадзора. Об этом заявил журналистам глава ведомства Виктор Басаргин.

Проверка авиакомпании и данного типа самолетов была начала в середине февраля после крушения Ан-148, который выполнял рейс из Москвы в Орск.

«Финальные результаты проверки у нас есть. Есть замечания к персоналу, к производителю», – констатировал Басаргин.

Руководитель Ространснадзора добавил, что в ближайшее время всем летным составам перевозчика предстоит пройти тестирование.

«Пройдут проверку соответствующую, будем смотреть, как дальше поступать», – заключил он.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля вечером через несколько минут после вылета из Домодедово. Тогда погиб 71 человек – все, кто находился на борту.