Сокамерник Скрипаля рассказал, чем занимался экс-полковник ГРУ в колонии

Один из сокамерников Сергея Скрипаля, который отбывал с ним наказание в исправительной колонии в Республике Мордовия, экс‐начальник 4-го управления ФСБ РФ по Санкт‐Петербургу и Ленинградской области Константин Лапин рассказал телеканалу «360», что экс‐полковник ГРУ делал в колонии.

«У нас был швейный цех, макароны делали, пластиковые окна. Скрипаль ходил на швейные производства, работал в первую смену», – сказал Лапин.

Он отметил, что работа велась в две смены. Те, кто был осужден на срок до десяти лет, работали во вторую смену, те, кто был осужден на срок более десяти лет, – только в первую смену.

«Так как он был человек в возрасте, занимался на швейном производстве обрезанием ниток», – добавил Лапин.

Экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в 2006 году осудили в России за государственную измену. Он передавал секретную информацию спецслужбам Великобритании. В 2010 году после обмена шпионами между Соединенными Штатами и Россией и помилования переехал в Британию.

Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию хотели отравить, они были найдены в Солсбери в бессознательном состоянии. Власти Британии заявили, что к покушению якобы причастна Российская Федерация.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил следующее: «Мы с Меркель осуждаем нападение на английскую территорию, которое совершила Россия».

Также канцлер Германии отметила, что именно Россия должна доказать, что не имеет отношения к совершению покушения на экс-полковника ГРУ.

На это заявление ответил пресс-секретарь президента РФ, он заявил, что не Россия должна доказывать свою невиновность в отравлении Скрипаля, а Лондон должен предоставить подтверждение своих обвинений в адрес Москвы.