Искусство и смерть: как съемки «Сталкера» лишили Тарковского и съемочную группу жизни

Фильм «Сталкер» – одна из самых значительных работ режиссера Андрея Тарковского. Съемки несколько раз переносились. Сначала необходимую натуру нашли возле города Исфара в Таджикистане. Однако в январе 1977 года город был разрушен землетрясением. Новую натуру нашли в Эстонии – в 25 километрах от Таллина в районе реки Ягола недалеко от разрушенной электростанции. Апокалиптические пейзажи выглядели очень достоверно еще и потому, что там же в реку сбрасывала отходы местная целлюлозно-бумажная фабрика.

По словам футуролога Александра Кононова, съемки «Сталкера» и сгубили знаменитого режиссера и лишили здоровья практически всю съемочную группу фильма.

«Его снимали на очистных сооружениях в Эстонии. Они там все надышались, и практически вся группа погибла. Сам Тарковский умер от рака легких, его жена. Очень пострадали актеры, у них были нарушены и органы дыхания, и органы кровеносной системы. И это ускорило их смерть. Вот что такое грязный воздух, как он может разрушать человека... Я не думаю, что если бы Тарковский знал об этих опасностях, он бы пошел на эти опасные съемки», – сказал эксперт в программе «Теория заговора» на телеканале «Звезда».

Фильм «Сталкер» был снят по сценарию братьев Стругацких. В прокат лента вышла в 1980 году. Буквально с первых дней работы над картиной съемочная группа начала сталкиваться с множеством трудностей. Старт съемок был назначен на осень 1976 года. Место было подобрано идеально – окрестности промышленного города Исфара в Северном Таджикистане. Но в начале 1977 года там произошло землетрясение. Режиссеру пришлось в срочном порядке искать новую натуру. Съемочная группа направилась в Эстонию. Оператор Георгий Рерберг обнаружил подходящие декорации на берегу реки Ягала с заброшенной электростанцией и химическим комбинатом, сбрасывающим в воду вредные отходы. Все это оказывало вредоносное воздействие на окружающую среду и могло повлиять на здоровье участников съемок. В 1982 году от рака легких умер исполнитель одной из главных ролей Анатолий Солоницын. В декабре 1986 года ушел из жизни и Андрей Тарковский. Рак легких стал причиной смерти и супруги режиссера Ларисы Тарковской.