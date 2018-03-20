Telegram, вопреки решению суда, не передаст ФСБ ключи для дешифровки

Мессенджер Telegram не сможет выполнить требование ФСБ России о передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей. Об этом заявил юрист компании Рамиль Ахметгалиев, представляющий ее в споре по иску к спецслужбе в ВС РФ. Об этом пишет «Интерфакс».

«На сегодняшний момент на запрос ФСБ (о передаче ключей) Telegram не ответил. Компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей», – пояснил он.

В настоящий момент за неисполнение решения о передаче ключей ФСБ мессенджеру грозит штраф. Блокировка приложения возможна только в судебном порядке. Для этого Роскомнадзор должен отдельно обратиться в суд, пояснил юрист.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ признал законным требование ФСБ о расшифровке сообщений пользователей мессенджера, отказавшись удовлетворить иск Telegram.

Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости предоставить спецслужбам страны информацию, которая требуется для декодирования сообщений, в течение 15 дней с момента получения уведомления.