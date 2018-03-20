Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Telegram, вопреки решению суда, не передаст ФСБ ключи для дешифровки

Василиса Морозова
14:18 20.03.2018
Руководство мессенджера Telegram считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей и потому не может выполнить требование ФСБ о передаче ключей для дешифровки сообщений.
Telegram, вопреки решению суда, не передаст ФСБ ключи для дешифровки
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мессенджер Telegram не сможет выполнить требование ФСБ России о передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей. Об этом заявил юрист компании Рамиль Ахметгалиев, представляющий ее в споре по иску к спецслужбе в ВС РФ. Об этом пишет «Интерфакс».

«На сегодняшний момент на запрос ФСБ (о передаче ключей) Telegram не ответил. Компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей», – пояснил он.

В настоящий момент за неисполнение решения о передаче ключей ФСБ мессенджеру грозит штраф. Блокировка приложения возможна только в судебном порядке. Для этого Роскомнадзор должен отдельно обратиться в суд, пояснил юрист. 

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ признал законным требование ФСБ о расшифровке сообщений пользователей мессенджера, отказавшись удовлетворить иск Telegram

Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости предоставить спецслужбам страны информацию, которая требуется для декодирования сообщений, в течение 15 дней с момента получения уведомления.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Венгрию возмутили планы Украины разместить военных в Закарпатье
Дата20.03.2018, 11:02
Венгрию возмутили планы Украины разместить военных в Закарпатье
Величие и сила: самые зрелищные кадры подводного флота России
Дата20.03.2018, 09:16
Величие и сила: самые зрелищные кадры подводного флота России
Футболисты сборной России представили новую гостевую форму
Дата20.03.2018, 14:07
Футболисты сборной России представили новую гостевую форму
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Дата16.03.2018, 13:39
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Минобороны РФ рассмотрит стандарты для искусственного интеллекта
Дата20.03.2018, 08:47
Минобороны РФ рассмотрит стандарты для искусственного интеллекта
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
Дата13.03.2018, 12:48
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
14:30 В стране и мире
Видео
Безумие отменяется: в Италии призвали снять санкции с России
13:30 В стране и мире
Видео
В Кремле ответили на отказ Трампа поздравить Путина с переизбранием
12:24 В стране и мире
Видео
С опережением графика: названы сроки запуска движения по Крымскому мосту
11:26 Армия
мнение
Эксперт рассказал, что грозит запаснику за уклонение от сборов
09:16 Армия
Видео
Величие и сила: самые зрелищные кадры подводного флота России
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
На пляж в США выбросило «лохнесское чудовище»: видео Видео
На пляж в США выбросило «лохнесское чудовище»: видео
Боец ММА нокаутировал сам себя: видео Видео
Боец ММА нокаутировал сам себя: видео
Российскую модель, сломавшую позвоночник при побеге от маньяка в Дубае, арестовали
Российскую модель, сломавшую позвоночник при побеге от маньяка в Дубае, арестовали
Конфуз в прямом эфире: сотрудница BBC рассмешила зрителей утренней передачи Видео
Конфуз в прямом эфире: сотрудница BBC рассмешила зрителей утренней передачи
Загадочная лестница была найдена в Антарктиде
Загадочная лестница была найдена в Антарктиде
Пропавший малайзийский Boeing «нашли» на Google Earth Видео
Пропавший малайзийский Boeing «нашли» на Google Earth
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.