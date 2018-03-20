Безумие отменяется: в Италии призвали снять санкции с России

Кандидат на пост главы правительства Италии от правоцентристской коалиции Маттео Сальвини назвал экономические ограничения РФ безумием. Он призвал отменить введенные европейскими странами в отношении Москвы санкции и не нагнетать обстановку.

Как пишет издание Diario Del Web, политик также заявил, что его сторонники должны восстановить контроль над своей страной. И ни Берлин, ни Париж, ни Брюссель, по словам Сальвини, не вправе управлять Италией.

Ранее лидер правоцентристов поздравил Владимира Путина с победой на выборах. В социальных сетях он опубликовал фото российского президента и пожелал ему хорошей работы.

Выборы президента России прошли 18 марта. После обработки более 99% бюллетеней Путин набрал 76,6% голосов. За действующего главу государства проголосовали 56,2 миллиона избирателей.