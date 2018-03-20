На пляж в США выбросило «лохнесское чудовище»: видео

Житель американского штата Джорджия, гуляя с сыном по побережью на острове Волк, нашел странное существо, выброшенное на берег.

Чудовище похоже на уменьшенную копию лохнесского чудовища или на водного динозавра.

У двухметрового существа имеются длинный хвост, два больших плавника по бокам туловища и очень длинная шея.

Глава Службы рыбы и дикой природы США Дэн Эш заявил, что некоторые морские существа, например акулы, могут после смерти разлагаться таким образом, что это выглядит, как будто у них длинная шея и крошечная голова, сообщает The New Zealand Herald.