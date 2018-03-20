Пассажир напал на работника метро в Москве с ножом

Пассажир Московского метрополитена после просьбы сотрудника о проверке ручной клади напал на него с ножом, сообщили в МВД России. Инцидент произошел в вестибюле станции «Пролетарская».

«Установлено, что сотрудник службы безопасности выборочно остановил пассажира для проверки ручной клади. В это время пассажир достал из правого кармана куртки предмет, похожий на нож, и нанес сотруднику метрополитена несколько ударов в область шеи, после чего скрылся с места происшествия», – рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Пострадавшего мужчину доставили в НИИ имени Склифосовского.

Нападавшим оказался 43-летний житель столицы, в настоящее время его задержали сотрудники полиции.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».