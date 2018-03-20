В Кремле ответили на обвинения Меркель в «нападении на английскую территорию»

Не Россия должна доказывать свою невиновность в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а Лондон должен предоставить подтверждение своих обвинений в адрес Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера ФРГ. Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон ранее назвали отравление Скрипаля «нападением России на английскую территорию».

Как подчеркнул Песков, западные лидеры в своих не подкрепленных доказательствами обвинениях полностью забыли о таком понятии, как презумпция невиновности.

«Давайте сохранять трезвость ума и ожидать доказательств от Великобритании о том, что заявления из Лондона имеют что-то под собой реальное. Базисное понимание права говорит об этой необходимости», – сказал журналистам официальный представитель Кремля.

Напомним, Макрон по итогам недавней встречи с Меркель заявил буквально следующее: «Мы с Ангелой Меркель осуждаем нападение на английскую территорию, которое совершила Россия». Меркель также добавила, что именно Москва должна доказать, что не имеет отношения к совершению покушения на бывшего полковника ГРУ.

Шестидесятишестилетний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, их нашли 4 марта без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери. Сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.