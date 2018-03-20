Telegram обязали в течение 15 дней предоставить спецслужбам доступ к перепискам

Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости предоставить спецслужбам страны информацию, которая требуется для декодирования сообщений. В соответствии с законом на это компании Telegram Messenger Limited дали 15 дней с момента получения уведомления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На основании ст. 15.4 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации" Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации», – сказано в сообщении.

Верховный суд 20 марта отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ о предоставлении спецслужбам ключей для расшифровки сообщений в мессенджере. В случае если компания не предоставит эти ключи спецслужбам в течение 15 дней, то Роскомнадзор заблокирует доступ к мессенджеру.

Как утверждали в Telegram, приказ ФСБ был принят в нарушение норм закона и превышает полномочия силовиков. В частности, сказали в компании, документ нарушает тайну частной переписки, получить доступ к которой правоохранители могут лишь с разрешения суда.

Однако, по мнению юристов спецслужбы, передача ключей для декодирования переписки «не затрагивает конституционные права граждан».

Напомним, Мировой суд Мещанского района столицы 16 октября оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тысяч рублей за отказ выполнить запрос ФСБ и передать спецслужбе соответствующие ключи.