Ученые испытали новый мужской контрацептив

Биологи из университета Вашингтона провели испытания нового противозачаточного средства для мужчин, которое подавляет развитие сперматозоидов, пишет Time.

В исследовании ученые использовали гормон прогестерон, который останавливал цикл размножения половых клеток в семенниках, что в итоге приводило к исчезновению взрослых сперматозоидов. Ученые провели эксперимент на 83 добровольцах. Несмотря на пониженный уровень тестостерона в крови, практически никто из добровольцев не жаловался на самочувствие. Единственными минусами оказались набранный вес и повысившийся уровень холестерина.

Сейчас ученые планируют провести более масштабные исследования, в которых подопытным придется принимать таблетки в течение нескольких лет.