В Кремле ответили на отказ Трампа поздравить Путина с переизбранием

В Кремле отреагировали на отказ американского лидера США Дональда Трампа поздравить Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. По словам Дмитрия Пескова, Москва не считает это недружественным шагом и открыта для нормализации отношений с Вашингтоном.

«Президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно тут ничего сгущать», - объяснил Песков.

Ранее в Белом доме заявили о том, что Трамп не планирует связываться по телефону с Путиным по поводу его победы на президентских выборах.

«Утро вечера мудренее», - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, Владимир Путин победил на выборах главы государства, которые прошли в России 18 марта. За него отдали свои голоса 76,68% избирателей.