Боец ММА нокаутировал сам себя: видео

В США на турнире по смешанным единоборствам Shogun Fights 33-летний боец Мэтт Маккук случайно нокаутировал сам себя.

В тот момент, когда он попытался перебросить своего противника Калеба Уильямса через бедро, не смог удержать его и завалил на себя.

В итоге от удара головой о пол ринга Маккук потерял сознание.

Для 27-летнего Калеба Уильямса это стало первой победой на профессиональном ринге.