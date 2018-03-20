Боец ММА нокаутировал сам себя: видео
Американский боец буквально подарил первую победу своему противнику.
Видео: Josh Sánchez / Twitter
В США на турнире по смешанным единоборствам Shogun Fights 33-летний боец Мэтт Маккук случайно нокаутировал сам себя.
В тот момент, когда он попытался перебросить своего противника Калеба Уильямса через бедро, не смог удержать его и завалил на себя.
В итоге от удара головой о пол ринга Маккук потерял сознание.
Для 27-летнего Калеба Уильямса это стало первой победой на профессиональном ринге.