В центре Кишинева прогремел взрыв

Взрыв произошел в продуктовом магазине в молдавской столице, Кишиневе. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

По предварительным данным, в результате взрыва погибли два человека. Отмечается, что в магазине взорвалась бомба.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Армянской и Матеевич у входа на Армянское кладбище. В настоящее время район оцеплен полицией. Правоохранители ищут вторую бомбу.