В центре Кишинева прогремел взрыв
В магазине Кишинева взорвалась бомба, в результате чего погибли два человека.
Видео: Deschide Ştirea / Youtube
Взрыв произошел в продуктовом магазине в молдавской столице, Кишиневе. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».
По предварительным данным, в результате взрыва погибли два человека. Отмечается, что в магазине взорвалась бомба.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Армянской и Матеевич у входа на Армянское кладбище. В настоящее время район оцеплен полицией. Правоохранители ищут вторую бомбу.