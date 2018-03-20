Очень хотел победить: вылетевшего с трассы участника ралли вытолкали обратно

На ралли в Польше одна из машин в середине гонки после дрифта на повороте вылетела с трассы.

Экипаж даже не успел выйти из автомобиля, когда подбежавшие болельщики буквально подхватили Fiat на руки и вытащили его из кювета.

Польские гонщики, после того как их вместе с машиной вернули на дорогу, смогли продолжить гонку, сообщает Daily Mail.

По окончании заезда экипаж поблагодарил фанатов за помощь.