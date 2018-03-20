Российскую модель, сломавшую позвоночник при побеге от маньяка в Дубае, арестовали

Россиянка Екатерина Стецюк получила травму позвоночника, спасаясь от напавшего на нее мужчины. После чего ее арестовали.

Как пишет сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на мать россиянки, девушка спрыгнула с шестого этажа здания в Дубае, чтобы уйти от преследовавшего ее маньяка. В полицию ее забрали прямо из больницы.

«У нее тяжелые травмы, она даже не может ходить. А вчера Катя позвонила мне и сказала, что ее везут в тюрьму», – рассказала мать Стецюк.

При этом девушка перенесла две операции и не может самостоятельно передвигаться. Ее родственники обратились за помощью, так как на реабилитацию требуется большая сумма денег.

«Дочь – известная в Иркутске модель, 15 февраля на месяц она улетела в Дубай работать по контракту», – отметила мама, добавив, что не в курсе того, что именно произошло.

По предварительным данным, к Екатерине приставал приезжий иностранец, но, получив отказ, мужчина пытался ее убить. О том, что девушка спрыгнула с шестого этажа, рассказали ее друзья в соцсетях. Отмечается, что мужчина также был задержан.

Как сообщил генконсул России в Дубае Гоча Буачидзе РИА Новости, Генконсульство РФ в Дубае окажет россиянке всестороннюю поддержку.