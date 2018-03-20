Россиянами были, россиянами и останемся – крымчанка ответила на призыв Киева «покаяться»

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что так называемый закон «О прощении» – это лишь пиар-кампания перед выборами на Украине.

«Украина уже фактически вошла в стадию предвыборной кампании, поэтому таких инициатив будет еще достаточно много... Это не более чем пиар-кампания», – сказал эксперт в эфире программы «Специальный репортаж» на телеканале «Звезда».

Между тем сами жители Крыма с иронией отнеслись к законопроекту, подготовленному экс-депутатом Рады Андреем Сенченко.

«Если им нравится верить в эти сказки, пусть верят, кто ж виноват? А мы россиянами были, россиянами и останемся», – высказала свое мнение одна из жительниц Севастополя.

Ранее в Верховной раде Украины был подготовлен законопроект, который может обязать жителей Крыма и Донбасса «просить прощение» у Киева. Автор инициативы – Андрей Сенченко. Он предлагает жителям Крымского полуострова и Донбасса «признать свою вину, раскаяться и принести прощение за совершенные преступления».

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.