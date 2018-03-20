Умер последний на планете самец северного белого носорога

Последний в мире самец северного белого носорога скончался в кенийском заповеднике Ol Pejeta. Об этом сообщило агентство Reuters.

Сорокапятилетнего самца по кличке Судан усыпили сотрудники заповедника из-за проблем со здоровьем.

«В последние сутки его состояние ухудшилось. Он очень страдал и не мог подняться на ноги», – рассказали представители Ol Pejeta.

Сейчас на планете остались только две самки северного белого носорога. Они содержатся в том же заповеднике, где жил Судан.

Белый носорог – второе по величине сухопутное млекопитающее после слонов. Вес самцов может достигать пяти тонн, а их длина – четырех с лишним метров. Этот вид носорогов делится на два подвида – северный и южный. Северные белые носороги прекратили свое существование в дикой природе с 2008 года из-за браконьеров, истреблявших этих животных, чтобы добывать их рога.