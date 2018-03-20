Во Внуково обнаружили радиоактивную посылку

В почтово-грузовом терминале московского аэропорта Внуково обнаружена радиоактивная посылка, сообщает телеканал «360» со ссылкой на экстренные службы столицы.

В грузе, который был отправлен из Татарстана в Усинск, с помощью рентгена обнаружили соединение кобальта-57. Норма предельно допустимой концентрации изотопа была превышена в десять раз.

Отмечается, что сработала система «Янтарь», когда грузовой автомобиль проехал во въездные ворота терминала, после чего инспектор аэропорта обнаружил радиоактивную посылку. Картонную коробку размером 1х0,5х0,3 метра оцепили. После проверки интроскоп показал десять микрозивертов в час при норме 2,5.