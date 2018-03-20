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С опережением графика: названы сроки запуска движения по Крымскому мосту

Вадим Иванов
12:24 20.03.2018
Сначала откроют движение только для легковушек и автобусов, а после и для грузовиков. Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, станет самым протяженным в России.
Фото: Инфоцентр «Крымский мост»

Первые машины проедут по Крымскому мосту уже в мае. Минтранс РФ объявил о досрочном вводе в эксплуатацию автодорожной части конструкции.

По данным ведомства, сначала откроют движение только для легковушек и автобусов. Грузовикам дадут зеленый свет только в конце года.

Исключение, подчеркнули в Минтрансе России, предусмотрено лишь для технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части сооружения.

Изначально открытие движения  было запланировано на декабрь, но достроить автомагистраль удалось с опережением графика.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, станет самым протяженным в России. Его общая протяженность составляет 19 километров.

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