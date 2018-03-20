С опережением графика: названы сроки запуска движения по Крымскому мосту
Сначала откроют движение только для легковушек и автобусов, а после и для грузовиков. Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, станет самым протяженным в России.
Фото: Инфоцентр «Крымский мост»
Первые машины проедут по Крымскому мосту уже в мае. Минтранс РФ объявил о досрочном вводе в эксплуатацию автодорожной части конструкции.
По данным ведомства, сначала откроют движение только для легковушек и автобусов. Грузовикам дадут зеленый свет только в конце года.
Исключение, подчеркнули в Минтрансе России, предусмотрено лишь для технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части сооружения.
Изначально открытие движения было запланировано на декабрь, но достроить автомагистраль удалось с опережением графика.
Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, станет самым протяженным в России. Его общая протяженность составляет 19 километров.