Саркози предрекли реальный срок после задержания полицией

Задержанный во Франции экс-президент этой страны Николя Саркози, скорее всего, сядет в тюрьму. Такую точку зрения в комментарии «Звезде» высказал директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

«Я думаю, что Саркози получит реальный срок, потому что доказательства там неопровержимые. Там есть и подтверждение передачи денег наличными, и свидетельские показания по финансированию из-за границы от ливийских властей», – уточнил он.

Кроме того, добавил эксперт, с политической точки зрения действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону было бы удобно «додавить оппонентов на правом фланге».

«Сегодня и республиканцы находятся в деморализованном положении, и Социалистическая партия тоже в ошметках. В этом смысле Макрон, может быть, и не с очень слабыми позициями, но на фоне оголенных левого и правого флангов плюс разгромленная Ле Пен... Дискредитация предыдущей политической системы только на пользу действующей власти», – заключил он.

Саркози, напомним, был задержан по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году. Сейчас он находится в полицейском участке города Нантер и в ближайшее время будет допрошен.