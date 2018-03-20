Пьяный депутат на мопеде пытался скрыться от ДПС и рухнул в грязь: видео

Под Липецком пьяный депутат на мопеде пытался скрыться от сотрудников ДПС, которые хотели остановить его для проверки документов.

Инцидент произошел 3 июля 2017 года, однако кадры погони были обнародованы только сейчас, после завершения расследования этого уголовного дела.

«Обвиняемый, управляя мопедом в состоянии алкогольного опьянения и двигаясь по сельской дороге, не остановился на законное требование инспекторов ДПС для проверки документов. Предприняв попытку уйти от преследования, водитель свернул к лесопосадкам на грунтовую дорогу, где не справился с управлением и упал в грязь», – рассказали в Следственном комитете.

При проверке оказалось, что за год до этого все тот же депутат одного из сельских поселений Тербунского района уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. В настоящее время дело о повторном нарушении закона направлено в суд.

Депутату за его лихачество и попытку скрыться может грозить лишение свободы на два года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.