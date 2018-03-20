Кабмин выделил регионам 20 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 20 миллиардов рублей регионам на повышение оплаты труда бюджетников в связи с увеличением с 1 мая МРОТ.

Документ опубликован на сайте правительства.

«Минималка» в России увеличится и составит 11 тысяч 163 рубля. Компенсировать региональным бюджетам расходы на эту доплату должно министерство финансов.

Ранее сообщалось, что расходы регионов на эти цели составят порядка 32 млрд рублей.

Так, дотации получат Красноярский край (1,062 млрд рублей), Алтайский край (906,9 млн рублей), Иркутская область (715,8 млн рублей), Челябинская область (641,9 млн рублей), Забайкальский край (602,2 млн рублей).

Повышение зарплат бюджетников обусловлено достижением показателей, заложенных в майских указах, пояснили в Минтруда.