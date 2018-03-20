Эвакуированный Ferrari за $260 тыс. по ошибке уничтожили на свалке

Британские правоохранители уничтожили спорткар Ferrari 458 Spider стоимостью более 260 тысяч долларов из-за неправильной парковки.

Предприниматель Захид Хан оставил машину у здания суда в Бирмингеме, заехав на тротуар. Ferrari увезли на эвакуаторе, а еще через какое-то время полиция, решив, что автомобиль находится в угоне, наложила на него арест.

К тому времени, как владелец автомобиля собрал документы для отзыва ареста и пришел в суд, отказалось, что его спорткар уже превратился в металлолом.

Как утверждает сам Захид Хан, запчасти, которыми он модернизировал Ferrari, стоят больше, чем сам автомобиль, и он в шоке от того, что произошло. Сейчас, когда у него появилась видеозапись, как его машину уничтожают на свалке, он намерен обратиться в британский Верховный суд, чтобы получить компенсацию.