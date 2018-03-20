Националисты сожгли портреты Бандеры и Шухевича под посольством Украины в Варшаве

Польские националисты у украинского посольства в Варшаве сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом сообщил украинский журналист Евгений Приходько в Facebook.

Манифест проходил 19 марта. Журналист отметил, что депутат польского сейма Роберт Винницкий также растоптал красно-черный флаг Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии*. Депутат заявил, что Украина «почитает пособников Гитлера, чтит убийц и преследователей не только поляков».

Приходько выразил надежду, что Киев ответит Варшаве за подобные действия.

По информации издания Fakty.interia, участники акции под посольством скандировали лозунги «Шухевич – убийца», «Бандеровские убийцы» и держали плакаты с надписями «Бандеровец не мой брат», «Stop antipolonism, defend the truth» («Стоп антиполонизм, защищай правду»).

В этом году Варшава приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков во время Второй мировой войны.

*запрещена в РФ