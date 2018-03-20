Два человека погибли в ДТП с автобусом и фурой под Воронежем

Два человека погибли, по меньшей мере восемь пострадали в результате аварии в Воронежской области, сообщили «Звезде» в пресс-службе МВД РФ по региону.

На 673-м километре трассы М4 «Дон» около восьми утра во вторник, 20 марта, в Павловске столкнулись большегруз и пассажирский автобус.

«Водитель пассажирского автобуса Mercedes, двигаясь в направлении Москвы, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем Mercedes», – заявили в МВД.

Погибшими оказались водитель фуры и один из пассажиров автобуса, трое из восьми пострадавших находятся в тяжелом состоянии, уточнили в ведомстве.

«По предварительным данным, в салоне автобуса находились около 50 пассажиров», – добавили в МВД.

На месте работают экстренные службы, все обстоятельства ДТП выясняются.