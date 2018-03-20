Венгрию возмутили планы Украины разместить военных в Закарпатье

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто выразил озабоченность планами Украины перебросить 800–1000 военнослужащих с востока Украины в Закарпатье, сообщает Hirado.hu.

Минобороны Украины планирует восстановить военную часть в городе Берегoво в Закарпатье на границе с Венгрией. По словам дипломата, Киев пояснил такой шаг необходимостью защиты территориальной целостности, и это вызывает беспокойство.

«Они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия выступает категорически против этого», – добавил Сиярто.

Напомним, отношения Будапешта и Киева ухудшились, когда на Украине был принят закон «Об образовании», который ограничивает проведение школьных уроков на языках национальных меньшинств. После этого, в октябре 2017 года, Венгрия наложила вето на проведение саммита Украины и НАТО.