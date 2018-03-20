Российские ученые создали тонизирующий шоколад с золотом

Шоколад, обогащенный высокотехнологичным экстрактом женьшеня, создали ученые из Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Сообщение об этом опубликовано на сайте вуза.

Как отметила автор разработки Майя Разгонова, для получения экстракта применялась особая технология, позволившая извлечь компоненты на наноуровне.

«Сверхкритическая СО2-экстракция позволяет получить концентрат с практически идентичным природным соотношением биологически активных веществ растения. Новый шоколад обладает хорошими адаптогенными свойствами, восстанавливает силы, полезен и вкусен», – заявила Разгонова.

В новом продукте использован дикий сорт женьшеня из Лазовского района Приморья. Одна плитка содержит суточную дозу гинзенозидов и других полезных веществ, обладающих иммуностимулирующим, антиоксидантным и энергетическим эффектом. В шоколад разработчики добавили кедровые орехи, а чтобы подчеркнуть его уникальность – пищевое сусальное золото.