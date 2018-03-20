Известный ученый готова доказать, что Нибиру существует и собирается врезаться в Землю

Известный ученый хочет утереть нос NASA и доказать, что планета Нибиру существует и собирается врезаться в Землю, сообщает Daily Star.

Клаудия Альберс, физик из Витватерсрандского университета в Йоханнесбурге заявляет, что планета X может уничтожить большую часть человечества.

Альберс утверждает, что даже специальные телескопы NASA неоднократно «ловили» излучаемый при «движении» Нибиру инфракрасный свет.

На основе исследования излучений она выдвинула еще одну «ошеломляющую теорию» – Нибиру является не единственной планетой, орбита которой пересекает Солнечную систему.

«Этот объект существует, и он не одинок, потому что есть свидетельства того, что в Солнечной системе есть много таких объектов и они на протяжении многих лет приближаются к Солнцу», – говорит ученый.

При этом, утверждает Альберс, межзвездные тела создают магнитные связи с Солнцем и создают корональные дыры.

Ученый также связала сейсмическую активность Земли с приближением планеты X. Альберс отметила, что даже если прямого столкновения не произойдет, апокалипсис может случиться после обширного извержения вулканов на поверхности нашей планеты.

Существует гипотеза, что Нибиру является планетой X, чья орбита в перигелии пересекает Солнечную систему между Марсом и Юпитером раз в 3 600 лет. Утверждается, что Нибиру в десять раз больше Земли и делает оборот вокруг Солнца за 15–20 тысяч лет.