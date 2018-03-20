Во Франции задержан Николя Саркози

Во Франции задержан бывший президент страны Николя Саркози. Об этом сообщает местный телеканал BFM TV.

Саркози был задержан по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году. Сейчас он находится в полицейском участке города Нантер и в ближайшее время будет допрошен.

Уголовное дело о нелегальном финансировании кампании Саркози было возбуждено еще в 2012 году, но впоследствии приостановлено. В 2017 году дело возобновили, после чего суд предъявил экс-президенту предварительные обвинения.

Как пишут местные СМИ, следствие заподозрило Саркози в оказании давления на судебный процесс. Бывший глава государства задержан для дачи показаний впервые в современной истории Франции, отмечает пресса.

По французским законам подозреваемые по уголовным делам могут быть задержаны на срок до 48 часов, после чего им либо должны предъявить обвинения, либо освободить.