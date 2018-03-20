Невозмутимый младенец выполз на оживленную трассу: видео

Во Вьетнаме по оживленной трассе ползал младенец. Водитель грузовика снял на видео этот шокирующий момент. Об этом пишет издание Daily Mail.

Водитель остановился в нескольких метрах от ползавшего по дороге ребенка. В какой-то момент на трассу выбежали женщина и двое мужчин. Они унесли ребенка с дороги в более безопасное место. В результате инцидента никто не пострадал.

Как именно младенец попал на трассу, не сообщается.