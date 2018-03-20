Киевляне спасли от «декоммунизации» площадь имени Льва Толстого

Жители Киева не поддержали инициативу украинских властей относительно переименования площади Льва Толстого в площадь Евгения Чикаленко. Об этом сказано на сайте городской администрации.

Киевляне имели возможность голосовать за или против данного решения. Голосование проходило с 18 января по 18 марта. Так, против переименования выступили 1813 человек, за – 1279 человек.

При этом жителям украинской столицы было предложено 134 всевозможных названия площади.

Свое название площадь Льва Толстого, которая появилась во второй половине XIX века, получила в 1939 году. Однако украинские власти неожиданно увидели в этом некую советскую символику.

Напомним, с мая 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторический личностей, чья деятельность попала под действие закона о «декоммунизации».

При этом известный русский писатель Лев Толстой умер за годы до установления советской власти – в 1910 году.