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Ледяной дождь отрезал путь к Ростову-на-Дону

Василиса Морозова
09:50 20.03.2018
Многокилометровые заторы сохраняются на трассе М4 «Дон» в Ростовской области.
Фото: ak_sergej / Instagram

Ледяной дождь перекрыл дороги к Ростову-на-Дону. Из-за непогоды наглухо встала трасса М4 «Дон». Двое суток многокилометровые колонны большегрузов, которых с каждым часом становилось все больше, пытались пробиться со стороны Воронежа.

На помощь спасатели отправили несколько отрядов. Мобильные бригады – больше сотни человек – дежурят и сейчас.

Для попавших в опасную зону водителей открыто несколько пунктов обогрева. На трассу вышли мощные тягачи, которые помогают растаскивать грузовики. По прогнозам, в ближайшие дни осадков не будет. Ветер тоже утих, но ситуация все еще остается серьезной. На дороге по-прежнему сильная гололедица. 

Как сообщает пресс-служба Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по региону, за прошедшие сутки более 150 автолюбителей обратились к спасателям за помощью на дорогах в Ростове-на-Дону. 

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