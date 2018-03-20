В регионах России растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

Сразу в нескольких регионах России школьников отпустили на внеплановые каникулы из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

С сегодняшнего дня закрыты учебные заведения в Тульской области. В регионе, по данным медиков, порог заболеваемости превышен уже на 70%.

Также до конца марта принято решение ограничить работу школ в Сыктывкаре, а в Иркутской области, помимо школ, не открылись сегодня и некоторые детские сады.

Количество обращений с симптомами гриппа резко выросло и в Санкт-Петербурге. В Северной столице тоже задумались отправить школьников на внеплановый отдых и отменить в городе все массовые мероприятия.