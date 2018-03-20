Боевики готовят провокацию с применением химоружия в Восточной Гуте

Боевики готовят провокации с применением химоружия в сирийской Восточной Гуте. Об этом в Центр по примирению враждующих сторон сообщил один из местных жителей.

По его словам, террористы запрещенной в России группировки «Тахрир аш-Шам» уже опробовали переделанную из промышленного обогревателю турбину на крыше одного из домов, и якобы рядом с агрегатом лежали емкости с химикатами.

Причем сообщается, что атака была запланирована специально для того, чтобы обвинить правительственные силы в убийстве мирных граждан.

Российские военные уже довели эту информацию до сирийских властей.

Между тем в анклаве продолжается гуманитарная операция. Под контролем Центра по примирению за сутки из оккупированного боевиками района вышли 5,5 тысячи человек.

Кроме того, военные доставили нуждающимся постельные принадлежности. В лагере для беженцев в поселке Адра наши офицеры раздали людям две тысячи комплектов одеял, подушек и матрацев. В район Восточной Гуты их доставил спецборт с авиабазы Хмеймим.