Неизвестные на внедорожнике Hummer обстреляли инспекторов ГИБДД в Петербурге
Минувшей ночью неизвестные на автомобиле Hummer открыли стрельбу из автомата по сотрудникам ГИБДД.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте
Неизвестные на черном внедорожнике Hummer открыли огонь из автомата по сотрудникам ГИБДД в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным очевидцев, перестрелка произошла на Коломяжном проспекте на съезде с моста через Черную речку в ночь на 20 марта. Водитель внедорожника обстрелял полицейских из автомата, но промахнулся.
В ответ сотрудники ГИБДД выстрелили из табельного оружия. В этот момент стрелок скрылся с места происшествия, после чего бросил автомобиль. Полицейские вернулись к месту стрельбы и собрали гильзы.
В настоящее время полиция выясняет личность владельца внедорожника Hummer.