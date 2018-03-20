При строительстве станции метро в Москве произошел обвал грунта

В Москве образовалась огромная пробка в самый час пик из-за провала грунта. Дыра прямо посреди одной из городских трасс размером шесть на десять метров и глубиной четыре метра появилась на месте строительных работ, где возводят новую станцию метро «Юго-Восточная».

«При строительстве станции метро "Юго-Восточная" произошло проседание грунта на тротуаре и проезжей части Ферганской улицы. Глубина провала – четыре метра, длина – десять метров, ширина – шесть метров», – сказали в экстренных службах.

Обвал затронул и тротуар, и проезжую часть. Дорогу сразу перекрыли, а яму засыпали. Однако для безопасности автомобили все еще пускают в объезд, то есть на Ферганской улице перекрыто движение по двум полосам из четырех.

Специалисты в настоящее время пытаются выяснить причины и обстоятельства инцидента. По предварительной информации, во время ЧП никто не пострадал.