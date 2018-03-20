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Разработчик «Новичка»: британцы сами могли отравить Скрипаля

Наталья Вальханская
08:20 20.03.2018
Систему химоружия типа «Новичка» способна сделать любая химическая корпорация, заявил разработчик.
Фото: I-Images / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Британские специалисты сами могли отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, используя вещество А234, которое способна произвести любая химическая корпорация, заявил один из разработчиков системы химического оружия «Новичок» Леонид Ринк.

«Для профессионалов она общедоступная. Любая фармкорпорация, любая химическая корпорация способна это сделать в своих лабораториях», - цитирует разработчика РИА «Новости».

По словам Ринка, все технологии производства системы «Новичок», к которой приравнивают вещество А232, ранее обнародовал эмигрировавший в США химик Вил Мирзаянов.

При этом Лондон не дает Москве образец вещества, которым был отравлен Скрипаль, потому что можно будет определить, чем конкретно отравили экс-полковника ГРУ и также то, что Россия к этому не причастна.

«Конечно, все можно определить. И совершенно точно, что в Великобритании есть такие специалисты. Именно они могли обработать, как мне кажется, вещи Скрипаля или его дочери. Либо какие-то вещи на кладбище. Естественно, там должны были знать, что в эти дни Скрипаль пойдет на кладбище. Это запросто могли сделать сами британцы», - считает Ринк.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что нападение на Скрипаля якобы произошло при помощи созданного в СССР боевого отравляющего вещества семейства «Новичок».

Российская сторона категорически отрицает все обвинения в свой адрес и называет их бездоказательными.

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