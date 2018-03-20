Минобороны РФ: с начала гумоперации Восточную Гуту покинули почти 80 тыс человек

С начала гуманитарной операции из сирийской Восточной Гуты при содействии российского ЦПВС было выведено всего 79 тысяч 702 человека. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 79 702 человека, большинство из которых – дети», - говорится в сообщении.

При этом, как отметили в российском военном ведомстве, 19 марта через гуманитарные коридоры в населенных пунктах Мухайям Аль-Вафедин и Хаммурия выведено 6 тысяч 46 человек.

Также на официальном сайте российского ведомства ведется трансляции с камер видеонаблюдения, которые были установлены в районе пунктов пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» в северной и «Хаммурия» в южной части Восточной Гуты, а также с камер беспилотных аппаратов в районе пункта пропуска «Хаммурия».

Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад посетил огневой рубеж в Восточной Гуте и встретился с военнослужащими.