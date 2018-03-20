Ширвиндт рассказал о состоянии госпитализированного Добронравова

Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о самочувствии актера Федора Добронравова, который накануне попал в больницу.

По словам Ширвиндта, сейчас состояние здоровья Добронравова не вызывает особых опасений, однако ему придется пройти дополнительное обследование.

«Относительно здоровья Федора Добронравова никакой паники нет», - цитирует худрука театра, где работает артист, ТАСС.

Ширвиндт заявил, что причиной госпитализации стал «маленький приступ сосудистого свойства».

Спектакль «Где мы?!», в котором играет Добронравов, на 21 марта будет замен, а 29 марта пройдет в соответствии с афишей.